Где в Екатеринбурге может появиться второй ЖД-вокзал: фантазии нейросети

Вид будущего ЖД вокзала в Екатеринбурге по мнению ИИ Фото: Фото: сгенерировано с помощью нейросети Шедеврум

Второй железнодорожный вокзал в Екатеринбурге может появиться на Шарташе или Сортировке, на Вторчермете, Уктусе или на Эльмаше. Такие локации под пересадочный пункт предложила нейросеть и показала, как могут выглядеть вокзалы в этих районах. А спрашивал ее корреспондент URA.RU, вдохновленный идеей замглавы Свердловской железной дороги Алексея Гребенкина.

Вопрос о появлении второго железнодорожного вокзала в Екатеринбурге обсуждается уже несколько лет. Основная цель — разгрузить действующий жд-вокзал на Челюскинцев, повысить транспортную доступность и обеспечить удобство для жителей разных районов города.

1. Район станции Шарташ

О возможном строительстве второго ЖД-вокзала на станции Шарташ Гребенкин говорил еще в 2019 году. Здесь уже имеется железнодорожная инфраструктура, что упрощает реализацию проекта. Район обладает удобной транспортной доступностью, а также возможностью организации пересадки на городской общественный транспорт.

Так может выглядеть вокзал на Шарташе Фото: сгенерировано с помощью нейросети Шедеврум

2. Северо-восток города, район Вторчермета

В качестве альтернативы искусственный интеллект рассматривает район Вторчермета. Этот вариант позволит обслуживать жителей южных и юго-восточных районов Екатеринбурга, а также обеспечить удобный выезд в сторону Челябинска и других южных направлений. Здесь также проходят крупные железнодорожные пути, что делает локацию перспективной с точки зрения логистики.

... а так на Вторчермете Фото: сгенерировано с помощью нейросети Шедеврум

3. Район Уктуса и станция Екатеринбург-Сортировочный

Еще две локации, которые предлагает нейросеть под ЖД-вокзал — на Уктусе и на станции «Екатеринбург-Сортировочный, так как обе находятся близко к выезду из города. Станция на Сортировке уже обслуживает значительный объем грузовых и пригородных перевозок, и здесь возможно создание пассажирского терминала для части направлений, особенно для поездов, следующих в западном и южном направлениях.





1/2 Предполагаемый вид вокзала на Уктусе Фото: сгенерировано с помощью нейросети Шедеврум

4. Северо-запад города, район Эльмаша

Также нейросеть считает возможным постройку вокзала в районе Эльмаш. Это позволит сделать железнодорожный транспорт более доступным для жителей этого густонаселенного района и снизить нагрузку на центральные улицы города.