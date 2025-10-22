Одна печенька стоит 290 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге открылся аналог знаменитой в Америке кондитерской, где пекут и продают большие печенья с разными начинками и ярким декором. Корреспондент URA.RU заглянул в новое место и попробовал нашумевшее печенье.

В качестве тестовых образцов взяли: красный бархат, фисташковое и с клубничным джемом, суммарно потратив 870 рублей. Внутри фисташкового — паста из орехов, красный бархат начинен белым кремом, а печенье с клубничным джемом напоминает популярные песочные конвертики. Всем посетителям печенье предлагают подогреть, так, говорят, получается вкуснее.

По словам владельца точки, печенье выпекают в отдельном цехе, он находится в Екатеринбурге. Среди подростков пекарня вызывает особый ажиотаж, по выходным они выстраиваются в длинные очереди. В первый день работы заведения все печенье раскупили и его пришлось закрыть.

Продолжение после рекламы



