Свердловчан поджидает необычная болезнь с фатальным исходом

В последнее время врачи Свердловской области отмечают увеличение числа обращений по поводу холодовой крапивницы в осенне-зимний период. Эта проблема становится все более актуальной для жителей региона, где суровые климатические условия способствуют развитию данного заболевания. Специалисты подчеркивают: холодовая крапивница — это не просто кожная реакция на низкие температуры, а серьезное заболевание, требующее внимания и медицинского подхода. Подробности — в материале URA.RU.

Что такое холодовая крапивница?

Холодовая крапивница — это особый вид аллергической реакции, которая возникает при контакте с холодом: морозным воздухом, холодной водой или даже при прикосновении к холодным предметам. В отличие от классических форм аллергии, связанных с пищевыми или бытовыми аллергенами, этот вид реакции обусловлен исключительно воздействием низких температур.

Причины возникновения заболевания

В большинстве случаев холодовая крапивница развивается без видимых причин и диагностируется как самостоятельное заболевание. Однако, по данным специалистов, у 1-5% пациентов она может быть вторичным симптомом, связанным с другими серьезными патологиями. «Среди них — вирусные гепатиты, инфекционный мононуклеоз, ВИЧ-инфекция, сифилис, паразитарные инвазии и аутоиммунные заболевания», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

Кто наиболее подвержен холодовой крапивнице?

Чаще всего холодовая крапивница встречается у молодых людей, особенно в возрасте от 18 до 30 лет. Это связано с особенностями иммунной системы и активным образом жизни, предполагающим частое пребывание на улице в холодное время года. Однако заболевание может проявиться в любом возрасте, в том числе у детей.

Симптомы холодовой крапивницы

Основные проявления холодовой крапивницы — появление волдырей, покраснение и зуд на коже, которая соприкасалась с холодом. Симптомы обычно развиваются в течение нескольких минут после воздействия низкой температуры. В некоторых случаях возможен ангионевротический отек (отек Квинке), который представляет угрозу для жизни и требует немедленной медицинской помощи.

Чем опасна холодовая крапивница?

Вопреки распространенному мнению, холодовая крапивница — не безобидная реакция. При тяжелом течении заболевания может развиться генерализованная аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. Особенно опасно это состояние для людей с хроническими заболеваниями и детей.

