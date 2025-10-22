Полимерное оборудование используют для промышленных нужд Фото: Илья Московец © URA.RU

Уже два десятилетия Свердловская область является родиной компании «УралАктив», специализирующейся на производстве химически стойкого полимерного оборудования для промышленных нужд. Компания предлагает полный цикл услуг: от разработки и проектирования до монтажа и обслуживания. Директор по развитию Евгений Максимов показал журналисту URA.RU производственные мощности и рассказал о применении передовых технологий, что позволяет успешно замещать импортную продукцию на российском рынке, особенно в условиях санкций.

История компании, стандарты и квалификация персонала

Компания работает с 2006 года и за почти два десятилетия сумела не только построить собственные производственные площади, но и внедрить современные стандарты управления. «Вся деятельность предприятия соответствует международному стандарту ISO 9001-2015, что гарантирует высокий уровень качества продукции и управления процессами», — говорит Максимов. «Мы гордимся собственными техническими условиями на продукцию и патентами на уникальные устройства для газоочистки и вентиляции».

На предприятии действует комплексная система сертификации: оборудование имеет сертификаты промышленной безопасности, взрывозащищенности, а также декларации и сертификаты соответствия. Это позволяет компании поставлять продукцию экспортного качества, сертифицированную по программе «Made in Russia», в десять стран мира.

Во время экскурсии Максимов отметил, что предприятие способно изготавливать емкостное оборудование по стандарту DVS-2205. Это особенно важно для заказчиков из химической и пищевой промышленности, где требования к качеству и надежности оборудования крайне высоки. Большая часть производственного персонала — специалисты, пришедшие из атомной отрасли, одной из самых технологически развитых в России. Все сварщики компании имеют аттестацию НАКС, подтверждающую их высокий профессионализм.

Современные технологии производства

В компании все технологические процессы построены с учетом современных стандартов. Сварка термопластов ведется преимущественно машинным способом или с помощью гибочных станков, а ручной инструмент используется только в тех случаях, когда автоматизация невозможна. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество продукции и снизить вероятность производственных ошибок.

Одним из принципов работы компании является полностью безотходное производство. Все отходы полипропилена перерабатываются и вновь используются в производстве, что способствует снижению экологической нагрузки и повышает экономическую эффективность работы предприятия.

Компания выпускает продукцию под торговыми марками ХИМВЕНТ, ХИМТЭНК и ACIDLAB. В ассортименте — вентиляционное оборудование (вентиляторы, скрубберы, воздуховоды), емкости, баки, резервуары, химические реакторы, гальваническое оборудование, лабораторная мебель, а также изделия по индивидуальным чертежам и техническим заданиям заказчиков.

Срок службы продукции достигает 50 лет. Оборудование устойчиво к химическим, абразивным, медицинским и пищевым средам, не подвержено коррозии и не требует окраски. При этом стоимость изделий из полимеров значительно ниже по сравнению с аналогами из кислотостойких нержавеющих сталей и титана. Материалы хорошо поддаются ремонту, а изделия пригодны для вторичной переработки.

Вклад компании в экспорт

Валерий Пиличев, возглавляющий Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), высоко оценил вклад компании в экспортную деятельность региона.

По его словам, с 2016 года компания продемонстрировала активное взаимодействие с Центром поддержки экспорта (структура СОФПП), что выразилось в получении персонализированных путей развития, участии в зарубежных бизнес-миссиях, а также в регулярном использовании консультационных услуг по сертификации и эффективному рыночному продвижению продукции.

С начала 2025 года СОФПП оказал адресную поддержку 110 экспортёрам и помог заключить экспортные контракты на сумму 13,6 миллионов долларов, а более 500 компаний приняли участие в обучающих мероприятиях фонда по развитию экспорта. Продвижение региональных производителей, по словам Пиличева, остается одной из ключевых задач фонда, а «УралАктив» демонстрирует пример успешного экспорта и развития.

Экскурсия завершилась в лабораторном комплексе, где журналисту продемонстрировали готовую продукцию. Максимов подчеркнул, что компания продолжит внедрять инновации, расширять ассортимент и географию поставок.