«Организовал ОПГ»: силовики раскрыли подробности дела свердловского чиновника-«наркобарона»

В Академическом райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим сотрудником областного министерства агропромышленного комплекса Игорем Крупским и его подельником Игорем Соколовым. Они обвиняются в культивировании конопли для дальнейшего сбыта, Крупский считается организатором преступной группы, передает корреспондент URA.RU.

«Крупский создал организованную группу для совершения особо тяжких преступлений, связанных с культивированием и дальнейшим сбытом наркотических веществ. [Группа] не могла существовать без любого из [участников], она была устойчивой, стабильно получала высокую прибыль. <…> Крупский вовлек в группу [друга-пожарного Камиля] Галимзянова и Соколова. Они согласились и вступили в организованную преступную группу», — огласила обвинительное заключение прокурор.

Следствие считает, что обвиняемые выращивали коноплю с 1 января 2023 года по 21 декабря 2024-го. Игорь Крупский закупил необходимое для выращивания оборудование. И вместе с другими участниками оборудовал нарколаборатории в морских контейнерах, которые стояли в поселке Белоярского района (во дворе у Галимзянова). Для переработки растений использовалась баня.

Члены группы соблюдали меры конспирации, чтобы их не вычислили силовики. К примеру, были исключены личные встречи. Общение проходило через защищенные звонки в мессенджерах. У каждого из фигурантов была своя роль. «Галимзянов должен был ухаживать за растениями, чтобы потом перерабатывать [в наркотик]. Кроме того, он занимался фасовкой по пакетикам и сбытом. Затем он составлял отчеты о проделанной работе и передавал Крупскому», — объяснила гособвинитель. Соколов, по ее словам, выполнял такую же работу.

Крупского и Галимзянова задержали 23 декабря 2024 года, Соколова — 28-го. Ранее URA.RU писало, что в рамках этого дела был пойман фитнес-тренер Семен Зелинский, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. По мнению обвинения, он купил наркотики у Крупского для сбыта.

Также прокурор отметила, что есть еще ряд неустановленных участников группы (правоохранители, вероятно, разыскивают подозреваемых).

В суде бывший чиновник заявил, что женат, имеет троих детей. Сейчас нигде не работает. Соколов — холост, детей нет, является индивидуальным предпринимателем. «Деятельность [ИП] пока не прекращена», — подчеркнул Игорь. Всего они могли вырастить свыше 143 растений конопли.

«Обвинение понятно. Вину признаю только в части культивации», — заявил Крупский. «Ваша честь, я не признаю себя виновным, я никогда не занимался культивированием, сбытом. Я признаю, что хранил вещества для личного потребления, которые нашли у меня дома», — добавил Соколов.

По словам адвоката Крупского Олега Серкова, в деле есть грубые нарушения. «Думаю, что в ходе судебного следствия вскроются новые нарушения и фальсификации. Думаю, будет установлено, что в действиях [Крупского] есть только один состав преступления», — пояснил юрист. «Мы действительно лично были свидетелями того, как следователь относится к формированию документов, фальсификации их. Изложенное обвинение содержит существенные противоречия. Было искусственно увеличено количество эпизодов, которые вменили моему доверителю. Мы постараемся доказать суду ту позицию, которую признает мой подзащитный, а именно хранение веществ для личного потребления», — заявил защитник предпринимателя Андрей Лизанец. Более подробно о скандале с участием бывшего чиновника, — в сюжете URA.RU.