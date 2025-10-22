Логотип РИА URA.RU
В Тюмени нашли место для четырехзвездочного итальянского отеля. Карта

В Тюмени итальянский отель Domina построят на улице Максима Горького
22 октября 2025 в 19:33
Гостиничные комплексы сети есть в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени четырехзвездочный отель Domina построят на улице Максима Горького напротив ТЦ «Гудвин». Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, гостиничный комплекс должны закончить к середине 2029 года.

«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта „Строительство многофункционального гостиничного комплекса Domina Tyumen“ между департаментом и ООО „Центр международной торговли Тюмень“ заключен договор аренды земельного участка площадью 3 400 квадратных метров. Срок — до 5 июня 2029 года», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени откроют отель международной сети Domina. Как указано на их сайте, компания популяризирует итальянский стиль. Гостиничные комплексы есть в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Где построят отель

Фото: URA.RU

