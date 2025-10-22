Тюменские власти приостановили строительство скандальной теплотрассы

Выяснилось, что договора об изыскательских работах у проектировщика не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Власти Тюмени инициировали приостановку работ по строительству теплотрассы, которую хотят возвести в ЖК «Европейский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Стало известно, что между организациями ООО „РУГИС“ (проектировщиком теплотрассы) и ООО „ТРГЦ“ отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ. Учитывая данные обстоятельства, Администрацией города Тюмени направлено официальное письмо в УСТЭК о приостановке работ, проводимых на улице Защитников Отечества, до полного выяснения всех обстоятельств», — пояснили агентству.