Тюменские власти приостановили строительство скандальной теплотрассы
Выяснилось, что договора об изыскательских работах у проектировщика не было
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти Тюмени инициировали приостановку работ по строительству теплотрассы, которую хотят возвести в ЖК «Европейский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Стало известно, что между организациями ООО „РУГИС“ (проектировщиком теплотрассы) и ООО „ТРГЦ“ отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ. Учитывая данные обстоятельства, Администрацией города Тюмени направлено официальное письмо в УСТЭК о приостановке работ, проводимых на улице Защитников Отечества, до полного выяснения всех обстоятельств», — пояснили агентству.
Известно, что УСТЭК уже подтвердил приостановление работ. Будет проведено тщательное расследование.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!