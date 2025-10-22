Логотип РИА URA.RU
В половине реформированных тюменских муниципалитетов осталась прежняя власть

Половину муниципальных глав переизбрали на новые сроки в Тюменской области
22 октября 2025 в 22:16
В половине тюменских районов после выборов сохранились прежние главы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава Сладковского муниципального округа Тюменской области Александр Иванов сохранил свою должность после масштабной реформы власти. По решению депутатов, места также сохранили глава Абатского округа Игорь Васильев и глава Юргинского округа Виктор Васильев. Каждый из них остается на своей должности с начала «десятых» годов.

«Спасибо депутатам и жителям за оказанное доверие и высокую оценку моего труда! Это большая честь и ответственная миссия», — написал в личном telegram-канале Виктор Васильев.

Конкурсы на должность глав проходят в 20 реформированных муниципалитетах региона — там были ликвидированы сельские думы и сельские администрации. Посты уже сохранили главы 11 из 20 преобразованных территорий. Руководителей администраций закончат выбирать в ближайшие недели.

