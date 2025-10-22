В половине реформированных тюменских муниципалитетов осталась прежняя власть
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глава Сладковского муниципального округа Тюменской области Александр Иванов сохранил свою должность после масштабной реформы власти. По решению депутатов, места также сохранили глава Абатского округа Игорь Васильев и глава Юргинского округа Виктор Васильев. Каждый из них остается на своей должности с начала «десятых» годов.
«Спасибо депутатам и жителям за оказанное доверие и высокую оценку моего труда! Это большая честь и ответственная миссия», — написал в личном telegram-канале Виктор Васильев.
Конкурсы на должность глав проходят в 20 реформированных муниципалитетах региона — там были ликвидированы сельские думы и сельские администрации. Посты уже сохранили главы 11 из 20 преобразованных территорий. Руководителей администраций закончат выбирать в ближайшие недели.
