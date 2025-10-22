«Почти не осталось молодых»: жители тюменского села покидают дома из-за проблем с транспортом

Проблемы с тарнспортом начались год назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Беркут в Тюменской области (Ялуторовский район) стали покидать населенный пункт из-за проблем с транспортным сообщением. Местные не могут нормально добираться до ближайших крупных городов в связи с проблемами в движении общественного транспорта. Об этом URA.RU рассказала жительница Беркута Екатерина.

«Из Тюмени в Беркут автобусы не ходят, хотя остановку поставили для этого, но она не действительна. Водители не останавливаются и не высаживают пассажиров. В итоге людям нужно брать билет из Тюмени в Ялуторовск, и с Ялуторовска в Беркут. Из-за этого у нас люди стали уезжать. Из молодых у нас почти никого не осталось», — пояснила женщина.

Со слов Екатерины, все началось примерно год назад, когда вблизи населенного пункта убрали местный светофор из-за реконструкции дороги. После этого количество рейсов автобусов сократилось, а часть из них стали игнорировать остановки у Беркута в принципе.

В селе работает ФАП и несколько магазинов с продуктами, однако за одеждой и медицинской помощью местным приходится ехать в ближайший город — Ялуторовск. Он находится в 20 километрах от села. Однако по пути туда автобусы делают крюк, чтобы забрать жителей других населенных пунктов, от этого увеличивается общее время в пути.

URA.RU обратилось за комментарием ситуации в Главное управление строительства Тюменской области. В ведомстве корреспонденту агентства пояснили, что в курсе ситуации в Беркуте. На данный момент ответы на вопросы жителей готовятся и пояснения в скором времени будут предоставлены.