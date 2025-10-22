Тюменская семья получила награду от Путина
Тюменцев наградили за вклад в развитие института семьи
Фото: Лариса Рычкова © URA.RU
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды жителям Тюменской области. Соответствующий указ опубликован 22 октября на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „Родительская слава“ супругов Кирилла и Ксению Первушиных из Тюменской области. За вклад в укрепление института семьи и воспитание детей», — говорится в документе.
Отмечается также, что медалью Луки Крымского отмечены медицинские работники Областной клинической больницы №1 — медсестра Инга Малышкина и врач Станислав Пыленко. Ранее отмечалось, что высшие госнаграды передали семьям тобольских героев СВО.
