Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменская семья получила награду от Путина

Президент РФ Владимир Путин наградил семью из Тюмени за воспитание детей
22 октября 2025 в 18:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцев наградили за вклад в развитие института семьи

Тюменцев наградили за вклад в развитие института семьи

Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды жителям Тюменской области. Соответствующий указ опубликован 22 октября на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „Родительская слава“ супругов Кирилла и Ксению Первушиных из Тюменской области. За вклад в укрепление института семьи и воспитание детей», — говорится в документе.

Отмечается также, что медалью Луки Крымского отмечены медицинские работники Областной клинической больницы №1 — медсестра Инга Малышкина и врач Станислав Пыленко. Ранее отмечалось, что высшие госнаграды передали семьям тобольских героев СВО.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал