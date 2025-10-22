Рекорд последних 10 лет: тюменские аграрии заканчивают сбор урожая
Высокий урожай яровых культур отмечают в Тюменском районе
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
В Тюменском районе Тюменской области собрали рекордный за последние 10 лет урожай ярового зерна. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава района Ольга Зимина.
«Урожай зерновых и зернобобовых культур собран с площади почти 10 тысяч гектаров. Средняя урожайность яровых зерновых — более 34 центнеров с гектара. Это рекордный показатель за последние 10 лет», — сообщила она.
Зимина добавила, что к холодам готовы и животноводы района. «По всем видам кормов превышен план заготовки, а значит, в будущем можно ожидать высоких надоев», — пояснила она. Ранее стало известно, что благодаря высокому урожаю в регионе ожидают снижения цены на картофель.
