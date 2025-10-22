Логотип РИА URA.RU
Рекорд последних 10 лет: тюменские аграрии заканчивают сбор урожая

В Тюменской области собрали рекордный урожай яровых зерновых культур
22 октября 2025 в 16:54
Высокий урожай яровых культур отмечают в Тюменском районе

Высокий урожай яровых культур отмечают в Тюменском районе

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В Тюменском районе Тюменской области собрали рекордный за последние 10 лет урожай ярового зерна. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава района Ольга Зимина. 

«Урожай зерновых и зернобобовых культур собран с площади почти 10 тысяч гектаров. Средняя урожайность яровых зерновых — более 34 центнеров с гектара. Это рекордный показатель за последние 10 лет», — сообщила она.

Зимина добавила, что к холодам готовы и животноводы района. «По всем видам кормов превышен план заготовки, а значит, в будущем можно ожидать высоких надоев», — пояснила она. Ранее стало известно, что благодаря высокому урожаю в регионе ожидают снижения цены на картофель.

