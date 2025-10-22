Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Тюменские микрорайоны страдают от буйных наркоманов

В тюменских микрорайонах Войновка и Лесобаза стало больше наркоманов
22 октября 2025 в 17:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жители Тюмени жалуются силовикам на наркоманов

Жители Тюмени жалуются силовикам на наркоманов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители тюменских микрорайонов Лесобаза и Воновка стали чаще жаловаться силовикам на наркоманов, которые появляются в состоянии опьянения рядом с многоэтажными домами. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. 

«Таких заявлений стало больше. По каждому из них проводится работа», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам местных жителей, зачастую люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно. Чтобы их успокоить, силовикам периодически приходится применять физическую силу. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что к тюменским адвокатам стали чаще обращаться местные жители, которые подозреваются в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это привело к тому, что в городе стало больше юристов, которые специализируются на работе со ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал