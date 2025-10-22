Тюменские микрорайоны страдают от буйных наркоманов

Жители Тюмени жалуются силовикам на наркоманов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители тюменских микрорайонов Лесобаза и Воновка стали чаще жаловаться силовикам на наркоманов, которые появляются в состоянии опьянения рядом с многоэтажными домами. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Таких заявлений стало больше. По каждому из них проводится работа», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам местных жителей, зачастую люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно. Чтобы их успокоить, силовикам периодически приходится применять физическую силу. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

