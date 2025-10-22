Тюменские микрорайоны страдают от буйных наркоманов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители тюменских микрорайонов Лесобаза и Воновка стали чаще жаловаться силовикам на наркоманов, которые появляются в состоянии опьянения рядом с многоэтажными домами. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Таких заявлений стало больше. По каждому из них проводится работа», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
По словам местных жителей, зачастую люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно. Чтобы их успокоить, силовикам периодически приходится применять физическую силу. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что к тюменским адвокатам стали чаще обращаться местные жители, которые подозреваются в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это привело к тому, что в городе стало больше юристов, которые специализируются на работе со ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.
