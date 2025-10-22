Умер российский актер Паников, возглавлявший союз кинематографистов Тюмени

Паников умер на 67 году жизни Фото: Час Волкова - 5 (2011) / Россия / ООО «Телестанция» по заказу НТВ / Режиссеры Егор Грамматиков, Александр Грабарь, Рамиль Сабитов, Раду Крихан, Вадим Шанаурин

В Москве умер актер Анатолий Паников, который был руководителем представительства Союза кинематографистов в Тюменской области. Он исполнял роли во многих известных сериалах, в том числе «Глухарь» и «След».

«В Москве на 67 году жизни скоропостижно скончался Анатолий Иванович Паников — актер, сценарист, режиссер. Также был руководителем представительства Союза кинематографистов Российской Федерации в Тюменской области.», — сообщает издание «Вслух.ru».

Паников родился в 1959 году в Караганде. Он получил образование в Школе-студии МХАТ, где среди его однокурсников были Александр Балуев и Сергей Гармаш. После окончания учебы Паников работал в ряде театров, расположенных в Москве, Ленинграде и Йошкар-Оле, занимая должности режиссера, художника-постановщика и директора.

Продолжение после рекламы