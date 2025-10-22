Работы на Московском тракте проведут глубокой ночью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в ночь с 24 на 25 октября ограничат проезд по московскому тракту. Об этом в telegram-канале сообщало главное управление строительства Тюменской области.

«Сегодня в Тюмени будет ограничено движение транспорта по Московскому тракту. Подрядная организация АО „Мостострой-11“ планирует производить работы по монтажу рамной опоры на автомобильной дороге „Екатеринбург-Тюмень“ в районе ЖК „Колумб“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 23:00 22 октября до 02:00 23 октября. Водителям следует планировать проезд с учетом этой информации. Ранее сообщалось о многократном перекрытии движения на улице Дамбовской.

