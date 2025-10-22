Глав тюменских округов отправили в федеральную «Школу мэров»
Тюменские чиновники обучаются в «Школе мэров» в мастерской управления «Сенеж»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Участниками нового потока федеральной «Школы мэров», которая проходит в мастерской управления «Сенеж» стали главы районных администраций Тюменской области. Обучение смогут пройти экс-директор депспорта мэрии Тюмени, глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич и глава Голышмановского округа Александр Ледаков.
«От Голышмановского района поехал глава [Александр Ледаков]. Он один», — уточнили в голышмановской администрации. Аналогичными данными с агентством поделились в администрации Нижнетавдинского района. Обучение нового потока стартовало 20 октября и продлится неделю.
«Школу мэров» реализует Высшая школа госуправления Президентской академии. На программу отправляют чиновников, имеющих потенциал к повышению. В прошлом году участие в проекте от Тюменской области принимал замглавы Тобольска Владимир Третьяков.
