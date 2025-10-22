Выставка «Тюменская марка» собрала рекордное количество участников за 23 года

Проект «Тюменская марка» существует с 2002 года Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Тюмени завершилась выставка «Тюменская марка — 2025», которая проходила с 10 по 12 октября. В этом году организаторы зафиксировали рекордное количество заявок на участие — более 150, что на 10% превышает показатели предыдущих лет, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

«Максим Афанасьев подчеркнул, что „Тюменская марка“ проводится предпринимателями для предпринимателей. Среди нововведений — расширение программы и географии участников: свои товары помимо тюменцев представили бизнесмены из Уватского, Тобольского, Ярковского, Ялуторовского округов и даже Свердловской области», — сообщается на сайте издания. Мэр Тюмени также рассказал, что за время проведения выставки посетил каждого ее участника.