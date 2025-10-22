Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Глава тюменского округа ушел в отставку

Глава Ярковского района Тюменской области покинул должность
22 октября 2025 в 18:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Евгений Золотухин возглавлял Ярковский район с 2019 года

Евгений Золотухин возглавлял Ярковский район с 2019 года

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Ярковского района Тюменской области Евгений Золотухин ушел с должности накануне выборов нового главы. В местной администрации URA.RU рассказали, что полномочия чиновника прекращены еще со 2 октября из-за муниципальной реформы, которую власти региона утвердили этой весной.

«В соответствии с законом Тюменской области <...> „О преобразовании сельских территорий, входящих в состав Ярковского муниципального района, и о внесении изменений в отдельные законы Тюменской области“ Золотухин Евгений Михайлович досрочно прекратил полномочия главы администрации», — ответили агентству в мэрии.

Ярковским районом Евгений Золотухин руководил с 2019 года. До этого, с 2011 по 2019 годы он возглавлял Армизонский район. 

Продолжение после рекламы

Известно, что деятельность в районе ведет тюменский бизнесмен, глава холдинга «Сибинтел» Владимир Шевчик. Предприниматель реализует масштабный проект центра, посвященного Григорию Распутину, в одном из местных сел.

В этом году Ярковский район оказался в числе 20 тюменских территорий, преобразованных в муниципальные округа. Выборы новых глав в области будут проходить до конца октября — прежняя власть уже сохранилась в 8 муниципалитетах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал