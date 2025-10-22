Через Тюменскую область пытаются незаконно вывезти древесину в Казахстан

Через тюменский таможенный пост периодически пытаются провезти лесоматериалы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Через таможенный пост Тюменской таможни в Казанском районе (Тюменская область) периодически пытаются незаконно вывести лесоматериалы. Об этом URA.RU сообщил и. о. начальника управления Алексей Тимановский.

«Республика Казахстан — это наши соседи и товарооборот между нашими странами всегда во внимании. Из того, что вывозится — это оборудование, пиломатериалы, шоколадные изделия. А также лесоматериалы, по которым мы, в том числе, возбуждаем уголовные и административные дела», — рассказал Алексей Тимановский, отвечая на вопрос агентства.

Из Казахстана в Россию, в основном, везут товары народного потребления, а также технику и оборудование китайского производства. Иногда — без документов. «В сентябре в автомобиле из Казахстана тюменские таможенники обнаружили крупную партию техники с признаками незаконного ввоза. Среди электронных устройств ноутбуки, VR-очки, смарт-часы, наушники и прочие аксессуары популярных иностранных брендов. Документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров на территории ЕАЭС, отсутствуют», — уточнили в тюменской таможне.

