Через Тюменскую область пытаются незаконно вывезти древесину в Казахстан

22 октября 2025 в 17:15
Через тюменский таможенный пост периодически пытаются провезти лесоматериалы

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Через таможенный пост Тюменской таможни в Казанском районе (Тюменская область) периодически пытаются незаконно вывести лесоматериалы. Об этом URA.RU сообщил и. о. начальника управления Алексей Тимановский.

«Республика Казахстан — это наши соседи и товарооборот между нашими странами всегда во внимании. Из того, что вывозится — это оборудование, пиломатериалы, шоколадные изделия. А также лесоматериалы, по которым мы, в том числе, возбуждаем уголовные и административные дела», — рассказал Алексей Тимановский, отвечая на вопрос агентства.

Из Казахстана в Россию, в основном, везут товары народного потребления, а также технику и оборудование китайского производства. Иногда — без документов. «В сентябре в автомобиле из Казахстана тюменские таможенники обнаружили крупную партию техники с признаками незаконного ввоза. Среди электронных устройств ноутбуки, VR-очки, смарт-часы, наушники и прочие аксессуары популярных иностранных брендов. Документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров на территории ЕАЭС, отсутствуют», — уточнили в тюменской таможне.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таможенники остановили машину, следовавшую из Казахстана. В которой оказалось несколько тысяч незадекларированных товаров: запчастей для велосипедов, одежды, сумок и прочего.  

