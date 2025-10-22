Логотип РИА URA.RU
В Тюмени появится новое место для прогулок. Фото

В Тюмени новый бульвар Ершова откроют 24 октября
22 октября 2025 в 17:14
Бультвар Перта Ершова расположен в Заречной части города

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменские власти определили дату открытия новой прогулочной зоны. Бульвар Ершова презентуют жителям города 24 октября, сообщила в telegram-канале пресс-служба городской администрации.

«24 октября в Тюмени состоится торжественное открытие нового бульвара Петра Ершова, расположенного в районе дома № 43 по Заречному проезду. Жителей ждут на празднике в 13.30. Помимо детской игровой программы для тюменцев будут работать спортивные зоны, мастерская реставратора Шитова, ярмарка», — отмечается в сообщении.

Общественное пространство по Солнечному проезду благоустроили в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Бульвар стилизован под сказку «Конек-Горбунок». Ранее сообщалось, что в Тюмени скоро появится уникальный арт-объект, на котором можно лежать.

План бульвара Петра Ершова

Фото: Администрация Тюмени

