В Тюмени появится новое место для прогулок. Фото
Бультвар Перта Ершова расположен в Заречной части города
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Тюменские власти определили дату открытия новой прогулочной зоны. Бульвар Ершова презентуют жителям города 24 октября, сообщила в telegram-канале пресс-служба городской администрации.
«24 октября в Тюмени состоится торжественное открытие нового бульвара Петра Ершова, расположенного в районе дома № 43 по Заречному проезду. Жителей ждут на празднике в 13.30. Помимо детской игровой программы для тюменцев будут работать спортивные зоны, мастерская реставратора Шитова, ярмарка», — отмечается в сообщении.
Общественное пространство по Солнечному проезду благоустроили в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Бульвар стилизован под сказку «Конек-Горбунок». Ранее сообщалось, что в Тюмени скоро появится уникальный арт-объект, на котором можно лежать.
План бульвара Петра Ершова
Фото: Администрация Тюмени
