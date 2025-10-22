В Тюмени в эти выходные выступит Ирина Дубцова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени в предстоящие выходные 25 и 26 октября пройдет концерт Ирины Дубцовой, пластический спектакль «Да.мы» и стендап комика Алексея Стаховича с программой «Персонаж». Подробнее, где и как можно провести с пользой свое свободное время — читайте в афише URA.RU.

Концерты

26 октября в 19:00 в ДК «Нефтяник» состоится концерт певицы Ирины Дубцовой, победительницы проектов Первого канала «Фабрики звезд 4» и шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Она — неоднократный лауреат Премии «Муз-ТВ», «Золотого Граммофона», певица года по версии премии RU.TV, многократный лауреат фестиваля «Песня года», «Шансон года» за дуэт с Любовью Успенской «Я тоже его люблю».

26 октября в 19:00 в кафе «Максимилианс» выступит поп-джаз и блюз исполнительница Анастасия Высоцкая с концертом «10 лет на сцене». Саксофонистка известна публике своими авторскими композициями и кавер-версиями известных песен. Она не является поп-певицей в традиционном смысле, но активно использует популярные мотивы в своих инструментальных кавер-версиях.

25 октября в 19:00 в развлекательном центре «Цоколь» пройдет концерт хип-хоп и рэп группы El Mashe. Уральская группа из Екатеринбурга, играющая в собственном стиле, который они сами называют «тыц-тыц-тероновый рок». Их музыка представляет собой смесь рока, рэпа и рейва.

Театр

26 октября в 18:00 в драмтеатре покажут спектакль «Бесприданница» по пьесе А.Н. Островского. Он включен в репертуар Тюменского Большого драматического театра. Спектакль позиционируется как страстная история о катастрофе «нежного сердца» в жестоком мире.

25 октября в 18:00 в молодежном театре «Ангажемент» пройдет пластический спектакль «Да.мы» — это постановка самого театра. Спектакль представляет собой исследование женской судьбы, рассказанное через сочетание пластики тела и монологических высказываний.

26 октября в 19:00 в ДК «Железнодорожник» состоится комедийный спектакль «Дублеры». Это смешная история о закулисной жизни театра, интригах и неожиданном повороте, когда на главную роль вводят пожарного.

Экскурсии

25 октября в 11:00 по адресу улица Мусы Джалиля, дом 13 пройдет экскурсия на производство в компанию «Тюменский ротанг», которая занимается производством искусственной лозы и плетеной мебели из полиротанга. Гости смогут ознакомиться с процессом производства полиротанга и плетеной мебели.

Стендап

26 октября в 20:00 в боулинг клубе Brooklyn Bowl в ТРЦ «Остров» выступит юморист Алексей Стахович с программой «Персонаж». Комик известен многим как резидент шоу «Stand Up» на ТНТ; он — участник многих крупных проектов на TV и видеохостингах.

Шоу

25 октября в 18:00 в ДК «Нефтяник» пройдет шоу «Двойной концерт при свечах» — это концертная программа Оркестра CAGMO, посвященная творчеству знаменитого итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди. В концерте прозвучат такие произведения, как Petricor, Time Lapse, Walk, Life, Fly, Experience, Divenire, Love Is A Mystery, Una Mattina и Eros.