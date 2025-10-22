Логотип РИА URA.RU
В Тюмени рухнул мобильный интернет

Жители Тюмени жалуются на отсутствие мобильного интернета в городе 22 октября
22 октября 2025 в 18:59
Интернет пропал на мобильниках тюменцев в разных районах города

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени во второй половине дня 22 октября пропал мобильный интернет. Об этом URA.RU сообщают читатели, живущие в различных районах города.

«Мобильный интернет в городе не работает от слова совсем. У меня оператор теле2. Сначала думала, что такая ситуация только в центре, но проезжала через Маяк и Дом Обороны — там ситуация идентичная. Проблем с оплатой в магазинах нет, но вот например в автобусе по qr-коду уже не получится», — рассказывают горожане.

Отмечается, что интернета нет у нескольких мобильных операторов в центральной, заречной частях города, некоторых микрорайонах. Ранее URA.RU рассказало, с чем это связано и какая есть альтернатива.

