В Тюмени рухнул мобильный интернет
Интернет пропал на мобильниках тюменцев в разных районах города
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени во второй половине дня 22 октября пропал мобильный интернет. Об этом URA.RU сообщают читатели, живущие в различных районах города.
«Мобильный интернет в городе не работает от слова совсем. У меня оператор теле2. Сначала думала, что такая ситуация только в центре, но проезжала через Маяк и Дом Обороны — там ситуация идентичная. Проблем с оплатой в магазинах нет, но вот например в автобусе по qr-коду уже не получится», — рассказывают горожане.
Отмечается, что интернета нет у нескольких мобильных операторов в центральной, заречной частях города, некоторых микрорайонах. Ранее URA.RU рассказало, с чем это связано и какая есть альтернатива.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!