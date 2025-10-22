В Тюмени рухнул мобильный интернет

«Мобильный интернет в городе не работает от слова совсем. У меня оператор теле2. Сначала думала, что такая ситуация только в центре, но проезжала через Маяк и Дом Обороны — там ситуация идентичная. Проблем с оплатой в магазинах нет, но вот например в автобусе по qr-коду уже не получится», — рассказывают горожане.