«Ежедневно ко мне обращаются члены семей участников СВО, а также лица, уволенные с военной службы. Данный случай задел меня по-человечески, потому что наш боец, который защищал нашу Родину, честь и достоинство наших жителей, получил данную награду указом Президента в марте 2024 года. Однако она была вручена только сегодня. Я очень рад, что награда наконец-то дошла до своего героя», — приводит инфоцентр слова Датских.

Известно, что вручение медали задержалось более полугода. Указ о награждении Сараева был подписан президентом России еще в марте 2024 года. В ноябре 2023 года герой получил два пулевых и одно осколочное ранение. После этого в течение трех дней он самостоятельно добирался до позиций российских военных, несмотря на то, что бойцы ВСУ пытались его добить. Сейчас ветеран находится на реабилитации в Нижнетавдинском округе, работает заведующим хозяйством в местной больнице и воспитывает троих детей. Ранее сообщалось, что высшую награду президента РФ получила тюменская семья.