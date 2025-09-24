Каток «Трудовые резервы» в Перми будет работать этой зимой

Зимой 2025–2026 годов ледовый каток на стадионе «Трудовые резервы» продолжит свою работу. Об этом URA.RU рассказали в Минимущества Пермского края и в компании NOVA&Proformica, которая занимается комплексным развитием территории на Городских горках.
«Реконструкция „Трудовых резервов“ — это обязательное условие договора КРТ, работы начнутся в следующем году. Стадион вернет круглогодичный формат работы и будет реконструирован в соответствии с отраслевым техническим заданием краевого Минспорта. Кроме плоскостного сооружения здесь построят новый Дом спорта. После завершения реконструкции спортивные объекты будут переданы в собственность муниципального образования», — уточнили в Минимущества.
В компании NOVA&Proformica пояснили, что сейчас ведется только подготовка. Устанавливается информационное ограждение территории, на которой разместится часть будущего спорткомплекса. Сразу после этого там установят информационное табло со сроками и планами работ. Застройщик отметил, что переезд катка будет возможен только тогда, когда будет завершен первый этап строительных работ, то есть будет готово плоскостное сооружение. До этого каток будет работать на прежнем месте.
Советский стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория в 2023 году были переданы в собственность девелоперского партнерства NOVA&Proformica, соучредителями которого выступают предприниматели Артем и Максим Блиновы. Территория спортобъекта включена в зону КРТ «Городские горки» (порядка 9,8 га, включает спортобъект и большое пространство вдоль ул. Макаренко). В рамках КРТ нынешние владельцы планируют возвести 17 жилых секций, а также полностью переоборудовать спортобъект, в т.ч. увеличить Дом спорта. Зимой там будут, как и раньше заливать каток, а летом на этом месте будет оборудован многофункциональный стадион с площадками для занятий различными видами спорта: мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный и большой теннис, воркаут и другими. Также в рамках соглашения о КРТ девелопер построит новый детский сад на этой территории и продлит участок улицы Гайдара от Патриса Лумумбы до Макаренко.
