Колледжи в России сделают престижнее вузов

Власти приблизили качество среднего специального образования к высшему. 2 октября на выставке, посвященной 85-летию среднего профобразования, в Национальном центре «Россия» премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что многие специалисты, которые осваивают сложные профессии в колледжах, уже не уступают мастерам с высшим образованием. Как рассказали эксперты URA.RU, этого удалось добиться за счет федеральных программ и выстроенной связи учреждений с предприятиями.
На выставке Мишустина познакомили с историей развития среднего профобразования от эпохи Петра I до конца 1980-х годов. Архивные документы, исторические фотографии, атрибуты, демонстрирующие развитие среднего профобразования, — экспонаты, уникальность которых отметил премьер на выставке. Ведь они показали, как этот уровень образования расширял свою интеграцию с различными видами специальностей.
«Я обратил внимание на те специальности, которые тогда были в системе СПО. Это и зубной врач, и вычислитель-механик, и техник-пчеловод... Все, которые поддерживали работоспособность народного хозяйства страны. А здесь еще есть [такие специальности, как] музыкальный воспитатель, клубный работник и многие другие. Видно, что система СПО старалась охватить все виды отраслей», — отметил Мишустин.
Среднее профобразование получили такие известные люди, как Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Юрий Гагарин и Виктор Цой, рассказали организаторы выставки Мишустину. «Еще Сергей Королев, первую свою профессию он получил в профессиональной строительной школе», — добавил глава правительства РФ.
Осмотрев выставку, премьер в режиме телемоста провел встречу с участниками конкурса «Мастер года». Михаил Мишустин обратил внимание, что сегодня система среднего профессионального образования доросла до уровня высшего. «Когда мы говорим о разных видах образования, почему-то раньше (в отношении СПО— прим. ред.) употребляли слово „среднее“ или какое-то другое. Я, например, будучи знакомым с выпускниками системы СПО, абсолютно уверен, что такой уровень образования самый высший. Все эти клише совершенно неприменимы к среднему профессиональному образованию», — сказал Мишустин.
Ведь сегодня, выпускники ссузов, особенно те, кто идет на сложные профессии, вместе с инженерами и учеными укрепляют технологический суверенитет страны. Без сомнения, это специалисты высшей категории, уверен премьер.
Затем Михаил Мишустин встретился за круглым столом с призерами и победителями национальных чемпионатов мастерства, конкурса «Мастер года», а также с участниками кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Обращаясь к слушателям, Мишустин сообщил, что сегодня в России действует более 3,2 тысячи колледжей, где учатся около четырех миллионов людей. И профессию в них можно получить по любой из 500 специальностей всех ключевых отраслей экономики: от современных в области информационных технологий, разработки программного обеспечения и ядерной энергетики до медицины, образования и сферы туризма, показал масштабы премьер-министр РФ.
«Более того, независимые эксперты высоко оценивают готовность выпускников колледжей к профессиональной деятельности. Большинство из них — более 80%, очень хорошо трудоустраиваются. Это значимый результат, ведь совсем недавно было не так», — объяснил премьер-министр.
Достичь такого успеха удалось, в том числе благодаря демонстрационному экзамену, в ходе которого молодые люди могут показать не только то, как они освоили теорию, но и конкретные практические навыки, приобретенные во время учебы, сказал Мишустин.
Заметно, что все кластеры федерального проекта «Профессионалитет», позволяют синхронизировать обучение в колледжах с потребностями экономики, отметил председатель правительства РФ. «СПО открывает новые возможности для молодежи, укрепляет кадровый потенциал регионов и создает основу для технологического лидерства России», — завершил свое выступление премьер, а затем обратился к участникам с просьбой рассказать о своих идеях развития среднего профобразования в России.
Представители среднего профобразования в России понимают, что по некоторым специальностям его уровень не уступает высшему, поэтому предложили идеи, которые способны юридически приблизить среднее профессиональное обучение к тому, которое дают в вузах. Например, директор Новгородского строительного колледжа Ольга Халепо предложила провести эксперимент — давать выпускникам учреждения диплом о высшем образовании.
«Например, студенты, которые учатся на специальности по строительству, эксплуатации зданий и сооружений получают хорошую теоретическую базу, осваивают цифровые технологии и работу на сложном оборудовании.
Думаю, что после прохождения всех этапов образования, защиты реального проекта под запрос отрасли или конкретного предприятия, можно в качестве эксперимента выдавать им два диплома: среднего профессионального и высшего образования», — сказала Халепо.
Премьер-министр РФ оценил идею директора новгородского колледжа. «Она очень интересна. В принципе, интеграция систем СПО и высшего образования естественна. Без сомнения, нам понадобятся мнения специалистов», — сообщил Мишустин и попросил ее через министра просвещения Сергея Кравцова представить свои предложения.
Уровень образования СПО, действительно, приближается к высшему, а по некоторым специальностям, особенно техническим, даже не уступает, рассказала URA.RU профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. «Это связано с высоким уровнем технического оснащения этих учреждений, которые позволяют ученикам осваивать те навыки, которые нужны рынку. Здесь можно также сказать о выстроенной системе взаимоотношений между колледжами и предприятиями, которая несомненно повышает уровень ссузов.
Зачастую, учреждения среднего специального образования и производства располагаются в непосредственной близости друг к другу, что только усиливает возможности студентов всецело охватить программу своей специальности», — рассказала Абанкина.
Более того, развитие системы СПО решает важные экономические и социальные проблемы, дефицит кадров на рабочих местах — одна из них. И это только усиливает значение среднего профессионального образования в стране, и как следствие повышает его престиж, добавила Абанкина.
По словам руководителя Всероссийского фонда образования и сопредседателя движения «Образование для всех» Сергея Комкова, пристальное внимание властей к системе развития СПО уже повысило число россиян, выбирающих среднее специальное образование. «Например, сейчас примерно 60% школьников, которые закончили девятый класс, решают идти в колледж и только 40% — отправляться в 10-11 классы. Очевидно, на это повлияли программы федерального проекта „Профессионалитет“, которые повышают престиж рабочих специальностей. И одновременно помогают избавиться от перенасыщения рынка гуманитарными специалистами», — резюмировал Комков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.