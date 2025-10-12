12 октября 2025

В Перми пройдет фестиваль светового перформанса

Шоу состоится 25 октября
В Перми соберутся лучшие мастера светового шоу. В городе пройдет фестиваль светового перформанса «Засветись!» (6+), на котором свое творчество покажут артисты из разных городов России.

«Световой перфоманс, или флоу-арт, представляет собой синтез актерской игры, хореографии и искусства манипуляции предметами. Это направление возникло как безопасная альтернатива огненным шоу, но с развитием технологий реквизита превратилось в полноценный самостоятельный жанр», — поясняется на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 140 артистов из Пермского края, Свердловской, Кемеровской, Томской областей и Краснодарского края. В финале за звание лучших будут соревноваться 11 коллективов, 12 дуэтов, 16 сольных исполнителей. Кроме конкурсных показов гостей фестиваля ждут мастер-классы и ярмарка реквизита для занятий флоу-артом.

Фестиваль «Засветись!» пройдет 25 октября в Пермском доме народного творчества «Губерния». Вход свободный.

