В Перми пройдет фестиваль светового перформанса

В Перми соберутся лучшие мастера светового шоу. В городе пройдет фестиваль светового перформанса «Засветись!» (6+), на котором свое творчество покажут артисты из разных городов России.
«Световой перфоманс, или флоу-арт, представляет собой синтез актерской игры, хореографии и искусства манипуляции предметами. Это направление возникло как безопасная альтернатива огненным шоу, но с развитием технологий реквизита превратилось в полноценный самостоятельный жанр», — поясняется на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
В отборочном этапе конкурса приняли участие более 140 артистов из Пермского края, Свердловской, Кемеровской, Томской областей и Краснодарского края. В финале за звание лучших будут соревноваться 11 коллективов, 12 дуэтов, 16 сольных исполнителей. Кроме конкурсных показов гостей фестиваля ждут мастер-классы и ярмарка реквизита для занятий флоу-артом.
Фестиваль «Засветись!» пройдет 25 октября в Пермском доме народного творчества «Губерния». Вход свободный.
