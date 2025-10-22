Осужденный на 13 лет генерал Тимур Иванов готов уйти на СВО штурмовиком

Экс-замминистра заявил о готовности отправиться на СВО штурмовиком Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Бывший заместитель Минобороны России Тимур Иванов, приговоренный к 13 годам колонии по обвинению в крупной растрате и выводе почти 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», заявил о готовности отправиться в зону СВО в составе любого штурмового подразделения. Об этом сообщило один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев.

«Тимур Вадимович заявил, что действительно готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации», — приводит слова Балуева ТАСС. Он подчеркнул, что юристы сейчас изучают правовые механизмы, которые позволят реализовать его инициативу.

По словам адвоката, Иванов рассматривает участие в СВО как возможность исполнить свой долг перед страной, несмотря на вынесенный приговор. Решение о направлении Иванова в зону боевых действий, если оно будет принято, потребует согласования с компетентными органами и соблюдения всех предусмотренных законом процедур.

