Осужденный на 13 лет генерал Тимур Иванов готов уйти на СВО штурмовиком
Экс-замминистра заявил о готовности отправиться на СВО штурмовиком
Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции
Бывший заместитель Минобороны России Тимур Иванов, приговоренный к 13 годам колонии по обвинению в крупной растрате и выводе почти 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», заявил о готовности отправиться в зону СВО в составе любого штурмового подразделения. Об этом сообщило один из адвокатов экс-замминистра Денис Балуев.
«Тимур Вадимович заявил, что действительно готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации», — приводит слова Балуева ТАСС. Он подчеркнул, что юристы сейчас изучают правовые механизмы, которые позволят реализовать его инициативу.
По словам адвоката, Иванов рассматривает участие в СВО как возможность исполнить свой долг перед страной, несмотря на вынесенный приговор. Решение о направлении Иванова в зону боевых действий, если оно будет принято, потребует согласования с компетентными органами и соблюдения всех предусмотренных законом процедур.
Тимур Иванов ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы за хищение средств Минобороны и стал фигурантом уголовных дел о взятках, легализации имущества и незаконном хранении оружия. В сентябре 2025 года расследование по этим делам завершило, а Мосгорсуд продлил срок его содержания под стражей до 23 января. Генпрокуратура также требовала конфискации имущества экс-замминистра и его окружения на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
