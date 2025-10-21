Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова

Накануне суд продлил арест Иванову до 23 января Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Мосгорсуд еще на три месяца продлил срок содержания под стражей фигурантам уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости (РИАН).

«Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей [Сергею] Бородину и [Александру] Фомину на три месяца», — рассказали в суде. Слова собеседницы приводит РИАН.

Днем ранее этот же суд постановил продлить срок содержания под стражей Иванова до 23 января. В отношении него выдвинуты обвинения в получении трех взяток на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, а также в легализации денежных средств, незаконном хранении и переделке оружия. Иванов отвергает все предъявленные обвинения. Помимо него, фигурантами уголовного дела являются генеральный директор компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, который дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием.

Следствие полагает, что Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам имущественные выгоды, освобождая их от необходимости оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Расследование по данному делу завершилось в сентябре текущего года. В настоящее время бывший заместитель министра совместно с адвокатами изучает материалы дела, объем которых составляет порядка 300 томов.