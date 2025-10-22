Бизнесмен Гуцериев выиграл новый суд по отмене санкций против него

Миллиардер Михаил Гуцериев добился отмены санкций ЕС, введенных против него Фото: Роман Наумов © URA.RU

Бизнесмен Михаил Гуцериев добился отмены санкций Евросоюза в суде ЕС. Об этом сообщается в официальном постановлении суда.

«Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», — приводит текст постановления ТАСС. Отмечается, что судебная инстанция не нашла достаточных оснований для продолжения ограничительных мер, введенных против российского бизнесмена.

Несмотря на это решение, санкционный режим в отношении Гуцериева сохраняется. После вынесения вердикта судом ЕС Совет уже дважды принял новые решения о продлении аналогичных санкций против предпринимателя. Такая практика позволяет европейским институтам формально исполнять решения суда, но фактически оставлять санкционные ограничения в силе.

