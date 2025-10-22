Скончался депутат заксобрания Пермского края

Владимир Чулошников был избран в краевой парламент по спискам КПРФ. Являлся депутатом краевого парламента трех созывов, с 2012 года.

Чулошников родился в 1958 году в поселке Ергач Кунгурского района Пермской области. С 1983 по 2012 годы проходил службу в системе МВД РФ. В сентябре 2005 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. В ноябре 2009 года ему было присвоено звание генерал-майор милиции.