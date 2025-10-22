Логотип РИА URA.RU
Скончался депутат заксобрания Пермского края

Стало известно о смерти депутата заксобрания Прикамья Чулошникове
22 октября 2025 в 11:56
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скончался депутат заксобрания Пермского края Владимир Чулошников. Об этом сообщили на заседании комитета заксобрании.

Владимир Чулошников был избран в краевой парламент по спискам КПРФ. Являлся депутатом краевого парламента трех созывов, с 2012 года.

Чулошников родился в 1958 году в поселке Ергач Кунгурского района Пермской области. С 1983 по 2012 годы проходил службу в системе МВД РФ. В сентябре 2005 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. В ноябре 2009 года ему было присвоено звание генерал-майор милиции.

