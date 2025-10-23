Дочка «Роснефти» в Тюменской области попала под санкции США
Под санкции попало предприятие «РН-Уватнефтегаз»
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, который охватывает российские компании энергетического сектора. В частности, в обновленный перечень была внесена дочерняя структура компании «Роснефть», действующая в Уватском районе Тюменской области — «РН-Уватнефтегаз». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.
«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. Дочерние предприятия „Роснефть“ — „РН-Уватнефтегаз“», — говорится в заявлении Минфина США. Причиной введения новых ограничений стала позиция Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
США объявили о введении санкций против 28 дочерних структур компании «Роснефть», а также шести компаний, принадлежащих группе «Лукойл». Активы организаций теперь подлежат заморозке, а гражданам США запрещается осуществлять с компаниями любые коммерческие операции.
