Мэр Тобольска Вагин выявил слабые места в туристической сфере города

Туристический потенциал Тобольска будут продвигать в соседних регионах (Омск, Новосибирск, Томск) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тобольска Петр Вагин провел встречу с экскурсоводами, на которой обсудил развитие туристической инфраструктуры. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень знаний среди гидов, выявляются случаи искажений исторических фактов на экскурсиях

«Обсудили с экскурсоводами города ключевые вопросы развития туризма. Еще раз убедился: это профессионалы, которые с любовью и глубокими знаниями рассказывают гостям о Тобольске. Однако есть и поводы для тревоги — участились случаи, когда неподготовленные экскурсоводы искажают исторические факты», — рассказал мэр в своем telegram-канале.