Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Туризм

Мэр Тобольска Вагин выявил слабые места в туристической сфере города

23 октября 2025 в 02:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Туристический потенциал Тобольска будут продвигать в соседних регионах (Омск, Новосибирск, Томск)

Туристический потенциал Тобольска будут продвигать в соседних регионах (Омск, Новосибирск, Томск)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тобольска Петр Вагин провел встречу с экскурсоводами, на которой обсудил развитие туристической инфраструктуры. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень знаний среди гидов, выявляются случаи искажений исторических фактов на экскурсиях

«Обсудили с экскурсоводами города ключевые вопросы развития туризма. Еще раз убедился: это профессионалы, которые с любовью и глубокими знаниями рассказывают гостям о Тобольске. Однако есть и поводы для тревоги — участились случаи, когда неподготовленные экскурсоводы искажают исторические факты», — рассказал мэр в своем telegram-канале. 

Кроме того, Вагин обсудил с представителями индустрии важные вопросы: улучшение ЖД вокзала, а именно расширение парковки для туристических автобусов и возможность открытия хостела. Также будут работать над улучшением внешнего вида города: обновят вид на Рентерею, улучшат освещение достопримечательностей и рассмотрят возможность расширения парковки у Кремля. Отдельное внимание уделят продвижению Тобольска в соседних регионах и работе кафе — планируется организовать ранние завтраки для туристов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал