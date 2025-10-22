«Коньяк по утрам за наш спорт»: Губерниев записал дуэтную песню с Бузовой

Дмитрий и Ольга записали совместный трек Фото: Георгий Бергал, Руслан Яроцкий

Такой дуэт публика вряд ли могла себе представить: певица Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев спелись. Звезды телеэфира записали совместный трек к десятилетию спортивного телеканала «Матч ТВ». URA.RU расспросило Дмитрия о том, как пришла идея совместной работы с Ольгой.

«Все это давно назревало. Надо было закрыть этот музыкальный гештальт с Ольгой. Благодаря блестящему продюсированию Тины Канделаки, Зураба Матуа на свет появился блестящий хит. В этой песне мы говорим про канал, спорт, Россию, наших замечательных спортсменов и о том, что нам мало половин побед, нам нужны целые победы. И мы готовы с Ольгой пить коньяк по утрам за победы нашего спорта! Но только за победы спорта», — подчеркнул Губерниев.

Дмитрий заверил, что топор войны с Ольгой давно зарыт, они «друзья не разлей вода». Напомним, что ранее Губерниев довел Бузову до слез в эфире спортивного канала, задав ей ироничный вопрос «перестала ли она пить коньяк по утрам». Это была отсылка к произведению шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», где такой вопрос был задан Фрекен Бок. Но поп-звезда восприняла это как намек на ее слабость к алкоголю и оскорбилась. Позже Дмитрий извинился перед Ольгой.

Продолжение после рекламы