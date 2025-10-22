Компанию, чьей продукцией отравились 145 человек, закрыли на 90 суток

В Улан-Удэ (республика Бурятия) суд на 90 суток запретил работать компании «Восток», которая стала виновной в отравлении 145 человек. Об этом сообщили журналисты из Железнодорожного районного суда.

«Назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ООО „Восток“ по производству пищевой продукции на срок 90 суток. Срок приостановления деятельности исчислять с 07:00 часов утра 19 октября 2025 года по 20 января 2026 года», — передает РИА Новости слова судьи.

О вспышке острой кишечной инфекции стало известно 19 октября. По данным властей, она связана с готовой продукцией компании «Восток», реализуемой в магазинах сети «Николаевский». Медики рекомендовали всем, кто употреблял шаурму или онигири из этой сети и почувствовал недомогание, немедленно обратиться к врачу. Изначально было известно примерно о 50 пострадавших, но по последним данным ущерб был причинен здоровью 145 человек.