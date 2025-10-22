В подмосковном «Сенеже» впервые выберут лучших социальных архитекторов России

В Подмосковье стартовал финал конкурса архитекторов, куда прошли 185 участников Фото: пресс-служба конкурса

В Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье стартовал очный этап Всероссийского конкурса социальных архитекторов — новой профессии, появившейся недавно в России. Как сообщили в пресс-службе конкурса, в финал вышли 185 человек из более чем 7,5 тысячи заявившихся участников.

Сергей Кириенко назвал социальных архитекторов профессией будущего Фото: пресс-служба конкурса

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии отметил значимость конкурса для формирования нового профессионального сообщества. «Я уверен, что такая профессия, как социальный архитектор, — это как раз одна из тех самых профессий будущего, представители которой не просто могут чувствовать потребности времени, потребности других людей и общества в целом, но способны создавать и творить новые идеи, новые проекты, новые возможности», — сказал Кириенко. Он также пожелал каждому участнику победы.

Ректор Президентской академии, член экспертного совета конкурса Алексей Комиссаров в своем выступлении подчеркнул, что победители получат гранты. «Победители „Конкурса социальных архитекторов“ получат гранты на обучение по новой программе Президентской академии „Мастер практик социальной архитектуры“. Эта программа является логичным продолжением конкурса и позволит участникам не просто усовершенствовать управленческие навыки, но и реализовать конкретные проекты, значимые для людей и регионов», — заявил ректор академии. Он выразил уверенность в профессионализме выпускников.

В финал прошли 185 участников конкурса Фото: пресс-служба конкурса

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина проводится конкурс социальных архитекторов, направленный на выявление перспективных специалистов, обладающих успешным опытом реализации социальных проектов. Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» при содействии Президентской академии и АНО «Экспертный институт социальных исследований».