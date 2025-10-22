Логотип РИА URA.RU
Общество

Суд арестовал всю недвижимость Елены Блиновской

22 октября 2025 в 18:18
Московский арбитражный суд принял решение об аресте всей недвижимости, которую блогер Елена Блиновская ранее оформила на своих родственников — отца, мать и брата. Об этом сообщается в материалах судебного дела, с содержанием которых ознакомилось РИА Новости. Финансовый управляющий, назначенный в отношении Блиновской, Мария Ознобихина, оспаривает ряд сделок, проведенных Блиновской, и настаивает на возвращении этой недвижимости в конкурсную массу для дальнейших расчетов с кредиторами.

