Суд арестовал всю недвижимость Елены Блиновской

Московский арбитражный суд принял решение об аресте всей недвижимости, которую блогер Елена Блиновская ранее оформила на своих родственников — отца, мать и брата. Об этом сообщается в материалах судебного дела, с содержанием которых ознакомилось РИА Новости. Финансовый управляющий, назначенный в отношении Блиновской, Мария Ознобихина, оспаривает ряд сделок, проведенных Блиновской, и настаивает на возвращении этой недвижимости в конкурсную массу для дальнейших расчетов с кредиторами.