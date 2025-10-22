Екатеринбургского митрополита возмутили иностранные слова на улицах России

Митрополит сделал свое заявление во время поездки в Москву Фото: Размик Закарян © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) во время своей поездки в Москву на научную конференцию недоумевал от большого количества англицизмов на улицах города. По его мнению, самые заметные вывески почти полностью состоят из английских слов. Также митрополит не понимал слова школьников, которых встретил на автобусной остановке.

«Ехал и читал самые заметные буквы и слова города — вывески и витрины. То, что чаще всего читают наши дети: „Шаурма и донер, вейп и шоп, сэйл и кэшбэк, каршеринг и кикшеринг, сэлфи, синема парк, саммит, фреш, хотдог“. Послушал бойкую беседу компании молодых ребят около автобусной остановки, мощно пропитанную матерными и труднопереводимыми словами», — написал Кульберг в своем telegram-канале.

По мнению митрополита, молодому поколению необходимо беречь русский язык и уметь грамотно пользоваться им. «Пока наши воины на Донбассе своей кровью оплачивают возможность сохранения там русского языка — здесь, в сердце России надо не дронами и снарядами, а уроками и примерами отстаивать главную ценность народа — русскую литературную речь», — заявил Кульберг.

