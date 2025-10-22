Суд решил судьбу экс-силовика из Тагила, в машине которого умер задержанный
Два сотрудника МВД уже проиграли апелляцию
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор бывшему полицейскому Павлу Горшкову, в служебной машине которого после задержания умер Сергей Шамрин. Об этом URA.RU рассказал адвокат Евгений Макаренко, представляющий интересы семьи погибшего.
Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 29 января 2023 года. По версии следствия, бывшие силовики (Горшков и Максим Онучин) прибыли на вызов к психиатрической клинике, около которой Шамрин якобы устраивал беспорядки. Отставные полицейские скрутили его и засунули в служебный УАЗ головой вперед. Именно это и привело к травме задержанного: он получил перелом шейного позвонка, считает СК.
Онучина и Горшкова обвинили в превышении должностных полномочий. 20 января Тагилстроевский райсуд приговорил их к четырем и пяти годам в колонии соответственно. Они пытались обжаловать вердикт в апелляции, но не смогли.
