Клава Кока попала под капельницы после отпуска в Дубае
Клава отдыхала в Дубае перед съемками
Фото: Илья Московец © URA.RU
Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) после отпуска в Дубае вернулась в Россию и оказалась под капельницами. По ее словам, все дело в сильных перепадах температур в самом популярном курорте ОАЭ. Об этом заявила Клава в своем telegram-канале.
«Честно, не понимаю, зачем в Дубае и других жарких городах, где на улице минимум +30, во всех помещениях и такси делать кондиционеры на +16. Я вернулась простывшей, уже два дня в Москве начинаю с капельниц», — написала певица.
Ранее певец Юрий Лоза оскорбил Клаву Коку. Он назвал ее «курицей» и заявил, что именно ему стоит заниматься музыкой.
- Забайкалец23 октября 2025 04:22У нас летом бывает и за +40, но кондеи в машинах не включаю ни-ни Боже упаси! Организм сам знает что ему надо.