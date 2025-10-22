Логотип РИА URA.RU
Клава Кока попала под капельницы после отпуска в Дубае

22 октября 2025 в 23:52
Клава отдыхала в Дубае перед съемками

Фото: Илья Московец © URA.RU

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) после отпуска в Дубае вернулась в Россию и оказалась под капельницами. По ее словам, все дело в сильных перепадах температур в самом популярном курорте ОАЭ. Об этом заявила Клава в своем telegram-канале.

«Честно, не понимаю, зачем в Дубае и других жарких городах, где на улице минимум +30, во всех помещениях и такси делать кондиционеры на +16. Я вернулась простывшей, уже два дня в Москве начинаю с капельниц», — написала певица.

Ранее певец Юрий Лоза оскорбил Клаву Коку. Он назвал ее «курицей» и заявил, что именно ему стоит заниматься музыкой.

Комментарии (1)
  • Забайкалец
    23 октября 2025 04:22
    У нас летом бывает и за +40, но кондеи в машинах не включаю ни-ни Боже упаси! Организм сам знает что ему надо.
