Клава Кока попала под капельницы после отпуска в Дубае

Клава отдыхала в Дубае перед съемками Фото: Илья Московец © URA.RU

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) после отпуска в Дубае вернулась в Россию и оказалась под капельницами. По ее словам, все дело в сильных перепадах температур в самом популярном курорте ОАЭ. Об этом заявила Клава в своем telegram-канале.

«Честно, не понимаю, зачем в Дубае и других жарких городах, где на улице минимум +30, во всех помещениях и такси делать кондиционеры на +16. Я вернулась простывшей, уже два дня в Москве начинаю с капельниц», — написала певица.