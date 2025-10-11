Самолеты НАТО пролетели вблизи границ России

Самолеты ВВС Великобритании, США и ряда других стран-членов НАТО совершили 12-часовой совместный патруль вблизи российских границ, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. Операция проходила на фоне сообщений о вторжении российских беспилотников и военных самолетов в воздушное пространство стран НАТО.
«Это не только предоставляет нам ценные разведывательные данные для повышения операционной информированности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО <...> нашим противникам, в частности России», — заявил министр обороны Великобритании, его слова приводит агентство Reuters. По словам главы британского оборонного ведомства, в миссии участвовали разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint и противолодочный P-8A Poseidon, которые вылетели из Арктического региона и проследовали мимо границ Белоруссии и Украины.
В министерстве обороны Великобритании уточнили, что операция была организована в ответ на инциденты, связанные с якобы нарушением воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии российскими беспилотниками и авиацией в последние недели. В ведомстве подчеркнули, что такие действия НАТО направлены на повышение уровня готовности и информированности союзников о ситуации у восточных рубежей альянса. Ранее представители альянса неоднократно заявляли о готовности усилить присутствие в восточной Европе на фоне роста напряженности и инцидентов с воздушными объектами.
