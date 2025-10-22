Водителя с переломом ноги доставили в больницу Фото: ИА «Ночные новости»

Ночью 23 октября возле Академического района екатеринбуржец без прав пытался уйти от полицейской погони. В результате этого «гонщик» вылетел на встречку, снес столб и светофор и повредил рядом стоящее авто. Об этом URA.RU рассказал очевидец ДТП.

«За рулем парень 2002 года рождения, без прав. Предварительно, трезв. Удирая от погони он вылетел на встречку, въехал в столб и снес светофор. Из-за этого пострадала Toyota Camry, которая стояла рядом. У виновника аварии перелом ноги, его срочно доставили в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Также в салоне иномарки лихача была девушка. Она не пострадала. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Продолжение после рекламы

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.