Популярные мессенджеры перестали работать в Свердловской области. Скрин

В работе «ВКонтакте» и Telegram в Свердловской области наблюдаются сбои
23 октября 2025 в 05:02
Проблемы с доступом есть во многих регионах России

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области ночью 23 октября с перебоями работают мессенджеры «ВКонтакте» и Telegram. У многих пользователей не отправляются сообщения. На это пожаловались читатели URA.RU.

«Что-то случилось с „ВК“. Просто не отправляются сообщения ни в одном из чатов. Чуть получше дела в Telegram, но также долго грузится», — сообщила собеседница агентства.

Согласно сервису detector404, который отслеживает работу интернет-ресурсов в России, проблемы также наблюдаются в Санкт-Петербурге и других регионах страны. Также сложности к доступу к «ВКонтакте» испытывают жители ФРГ (Германия).

Фото: сайт detector404

