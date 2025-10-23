Популярные мессенджеры перестали работать в Свердловской области. Скрин
Проблемы с доступом есть во многих регионах России
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Свердловской области ночью 23 октября с перебоями работают мессенджеры «ВКонтакте» и Telegram. У многих пользователей не отправляются сообщения. На это пожаловались читатели URA.RU.
«Что-то случилось с „ВК“. Просто не отправляются сообщения ни в одном из чатов. Чуть получше дела в Telegram, но также долго грузится», — сообщила собеседница агентства.
Согласно сервису detector404, который отслеживает работу интернет-ресурсов в России, проблемы также наблюдаются в Санкт-Петербурге и других регионах страны. Также сложности к доступу к «ВКонтакте» испытывают жители ФРГ (Германия).
Фото: сайт detector404
