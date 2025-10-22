Екатеринбуржец выделился блатными номерами, которых нет ни у кого в мире. Фото
Владелец привез машину из Европы (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге на одной из парковок города была замечена с виду обычная иномарка, на которой стоят необычные номера. На импортном SEAT вместо привычного русского госномера красуется надпись «Екб рулит» с помощью английских букв и цифр. Необычным номером поделились жители в telegram.
Согласно информации, машина завезена из Европы, поскольку имеет отличительную синюю полосу сбоку на номере. Также можно увидеть, что владелец из Чехии, так как имеется приписка CZ (в оригинале — Czech Republic). Ездить на таких номерах в России можно только небольшой промежуток времени.
Появление необычных автомобилей на улицах Екатеринбурга фиксируется не впервые. Ранее горожане замечали редкие и эксклюзивные модели, такие как Mercedes G63 AMG Venuum Mastodon, а также тюнингованные Rolls-Royce и Brabus. Внимание жителей регулярно привлекают как уникальные авто, так и машины с необычными номерами.
Импортный SEAT
