Глава Минфина США анонсировал усиление санкций против России
23 октября 2025 в 00:30
США объявили о планах по существенному ужесточению санкционных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил Министр финансов Скотт Бессент.
