На Камчатке произошло серьезное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 баллов считается значительным и представляет определенную угрозу, хотя не относится к числу наиболее разрушительных. При таких подземных толчках возможно возникновение незначительных повреждений построек, например, появление мелких трещин на штукатурке.

Ранее, 30 июля, на Камчатке было зафиксировано самое мощное за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,8 — подобных подземных толчков здесь не наблюдалось с 1952 года. Сейсмическая активность ощущалась даже на северных Курилах. В связи с происшествием была объявлена угроза цунами и введен режим чрезвычайной ситуации. В результате на побережье обрушились четыре волны цунами, которые нанесли частичный ущерб портовой инфраструктуре и другим объектам.