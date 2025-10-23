Угроза атаки ВСУ объявлена в Татарстане
23 октября 2025 в 08:18
Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане. Об этом информируют экстренные службы республики. Местное РСЧС уведомило жителей, что в небе были выявлены украинские беспилотники. В связи с воздушной тревогой возможны отключения мобильного интернета.
