Назван продукт, который сильно подешевеет к середине осени
Апельсины и мандарины можно будет купить по упавшей стоимости уже в начале ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В начале ноября 2025 года в российских магазинах ожидается заметное снижение цен на цитрусовые: апельсины подешевеют на 15–20%, а мандарины — на 20–30% по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Конец октября — начало ноября — традиционное время для уверенного снижения цен на цитрусовые», — заявил Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru». По его словам, увеличение поставок приведет к активным акциям и скидкам в торговых сетях, которые стремятся быстрее реализовать товар. Это приведет к удешевлению апельсинов и мандаринов на 15-30%. При этом экономист отметил, что цены на лимоны останутся стабильными, серьезных изменений по ним не ожидается.
Балынин также подчеркнул, что самые выгодные предложения на апельсины и мандарины будут доступны в крупнейших торговых сетях, присутствующих во многих городах России. Именно у таких ретейлеров есть возможность предложить покупателям значительные скидки за счет больших объемов продаж. По данным аналитической компании NTech, с 29 сентября по 5 октября средняя цена одного килограмма апельсинов в российских магазинах составляла 152,55 рубля, а мандаринов — 198,44 рубля.
