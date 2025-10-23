Назван продукт, который сильно подешевеет к середине осени

Апельсины и мандарины можно будет купить по упавшей стоимости уже в начале ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В начале ноября 2025 года в российских магазинах ожидается заметное снижение цен на цитрусовые: апельсины подешевеют на 15–20%, а мандарины — на 20–30% по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Конец октября — начало ноября — традиционное время для уверенного снижения цен на цитрусовые», — заявил Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru». По его словам, увеличение поставок приведет к активным акциям и скидкам в торговых сетях, которые стремятся быстрее реализовать товар. Это приведет к удешевлению апельсинов и мандаринов на 15-30%. При этом экономист отметил, что цены на лимоны останутся стабильными, серьезных изменений по ним не ожидается.