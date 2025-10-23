Логотип РИА URA.RU
Сын скульптора Козырева: памятник материнству в Кургане варварски снесли

23 октября 2025 в 06:10
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Снос памятника материнству, который находился возле роддома на улице Гоголя в Кургане, был по своей сути актом вандализма. Об этом URA.RU рассказал сын скульптора Владислав Козырев.

«Мой отец вложил часть своей души в скульптуру „Материнство“. Она была украшением города. Памятник снесли варварски», — сообщил Козырев. Он добавил, что это случилось, когда регионом руководил Олег Богомолов.

Фото: предоставил Владислав Козырев

Ранее Козырев раскрыл тайну памятника Ленину в Кургане, который перенесли с центральной площади к заводоуправлению. Власти сейчас ищут хозяина монумента, чтобы отремонтировать его.

