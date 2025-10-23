Сын скульптора Козырева: памятник материнству в Кургане варварски снесли
Сын скульптора вспомнил о сносе памятника в Кургане
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Снос памятника материнству, который находился возле роддома на улице Гоголя в Кургане, был по своей сути актом вандализма. Об этом URA.RU рассказал сын скульптора Владислав Козырев.
«Мой отец вложил часть своей души в скульптуру „Материнство“. Она была украшением города. Памятник снесли варварски», — сообщил Козырев. Он добавил, что это случилось, когда регионом руководил Олег Богомолов.
Памятник находился у роддома в Кургане
Фото: предоставил Владислав Козырев
Ранее Козырев раскрыл тайну памятника Ленину в Кургане, который перенесли с центральной площади к заводоуправлению. Власти сейчас ищут хозяина монумента, чтобы отремонтировать его.
