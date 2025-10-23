Сын скульптора Козырева: памятник материнству в Кургане варварски снесли

Сын скульптора вспомнил о сносе памятника в Кургане Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Снос памятника материнству, который находился возле роддома на улице Гоголя в Кургане, был по своей сути актом вандализма. Об этом URA.RU рассказал сын скульптора Владислав Козырев.

«Мой отец вложил часть своей души в скульптуру „Материнство“. Она была украшением города. Памятник снесли варварски», — сообщил Козырев. Он добавил, что это случилось, когда регионом руководил Олег Богомолов.

Памятник находился у роддома в Кургане Фото: предоставил Владислав Козырев