Морозная ночь в Тюмени сменится теплым днем без осадков

В Тюмени 23 октября будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, однако ночью синоптики фиксировали понижение температуры до -9 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки в этот день не ожидаются.