Морозная ночь в Тюмени сменится теплым днем без осадков

23 октября 2025 в 08:00
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 23 октября будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, однако ночью синоптики фиксировали понижение температуры до -9 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки в этот день не ожидаются.

«В четверг, 23 октября, в Тюмени переменная облачность, без существенных осадков. Днем +4, +9 градусов. Ночью -4, +1, местами -9», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%.

  • Забайкалец
    23 октября 2025 09:02
    Нифига себе северная область - +9 днем! У нас на -югах- ночью за -11, а днем не выше +3!
