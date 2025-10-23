Морозная ночь в Тюмени сменится теплым днем без осадков
Теплая погода продолжит радовать тюменцев
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюмени 23 октября будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, однако ночью синоптики фиксировали понижение температуры до -9 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки в этот день не ожидаются.
«В четверг, 23 октября, в Тюмени переменная облачность, без существенных осадков. Днем +4, +9 градусов. Ночью -4, +1, местами -9», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%.
- Забайкалец23 октября 2025 09:02Нифига себе северная область - +9 днем! У нас на -югах- ночью за -11, а днем не выше +3!