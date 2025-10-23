Вузовские и школьные чаты в Тюменской области переводят в мессенджер MAX
Тюменские студенты будут общаться с преподавателями через мессенджер MAX
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Образовательные учреждения Тюменской области переводят на мессенджер MАХ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«В ближайшие недели завершится переход учебных чатов Тюменской области в МАХ. Одна из наших ключевых задач — популяризация цифровых сервисов и повышение качества онлайн‑услуг для населения. Стараемся максимально встроить образовательные приложения, которые помогут родителям ориентироваться в секциях детей, оплачивать их и подписывать документы онлайн. Кстати, такую возможность в оформлении документов уже дает бот „Госключ“, — указано в публикации информационного центра.
По данным URA.RU, на мессенджер МАХ также постепенно переходят родители школьников и воспитанников детских садов. Многие официальные лица Тюменской области также завели там собственные каналы.
Ранее агентство писало о том, что мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил о запуске официального канала в мессенджере MAX для информирования жителей города о важных событиях. По его словам, новая онлайн-площадка позволит оперативно делиться новостями о городских мероприятиях и проектах администрации.
