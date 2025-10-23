В Тюменской области назначили глав шести муниципальных округов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюменской области назначили глав шести муниципальных округов. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Юргинский округ возглавил Виктор Васильев, Сладковский — Александр Иванов, Вагайский — Сергей Сидоренко, Казанский — Татьяна Богданова, Омутинский — Олег Кузнецов. Аромашевский — Игорь Власов», — указано в публикации инфоцентра.
Ранее URA.RU писало о том, что конкурсы на должность глав проходят в 20 реформированных муниципалитетах региона — там были ликвидированы сельские думы и сельские администрации. Посты уже сохранили главы 11 из 20 преобразованных территорий.
